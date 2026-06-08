







大谷翔平 最新情報

MLBのトレード期限まで約2か月となる中、デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手の市場に出る可能性が注目されている。その中で、ロサンゼルス・ドジャースへの移籍は競争面では理想的でありながら、本人にとっては最悪のシナリオになるかもしれない。米メディア『ファン・サイデッド』のクリス・ランダース記者が言及した。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



スクバルがトレード期限で本当に市場に出る場合、ドジャースは最も可能性の高い移籍先とされている。ドジャースの先発ローテーションには大谷翔平選手や山本由伸投手がいる一方、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手が負傷離脱となっている状況だ。











さらに、2年連続でディビジョンシリーズ敗退を経験しているスクバルにとって、自身でワールドシリーズを経験したい思いは強いとも見られている。



その点で、2連覇中のドジャース以上にワールドシリーズ到達の可能性を提示できる球団はない。ドジャースに加われば、スクバルは念願の大舞台に近づくことができる。



ドジャース移籍となれば大きな話題を呼ぶことになるが、ランダース氏は「仮にドジャースの3連覇に貢献したとしても、彼はオールスター選手ばかりが揃うチームの中で、単なるもう1人のオールスターに過ぎない。果たして誰が彼を評価するだろうか」と言及した。





【関連記事】

















この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】