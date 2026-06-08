







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障や不振により長らくメジャーの舞台から離れている選手がいる。先発右腕のボビー・ミラー投手はその代表格だが、苦境を乗り越えようやく復活への道のりが見えてきたかもしれない。米メディア『ロトワイヤー』が報じた。



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ミラーはメジャーデビューした2023年にいきなり11勝をマークする活躍を見せたが、翌2024年は2勝と失速すると、翌2025年は2登板とほとんど出番なく終了。迎えた今季は右肩の違和感を理由に、開幕から60日間の負傷者リスト（IL）に入っている。











そのミラーについて、同メディアは「ドジャースビートのコーディ・スナべリー記者は、ミラーが今週マウンドからの投球練習を再開する予定だと報じている。彼は春季キャンプ序盤に右肩を痛めた後、さらに背中の故障にも悩まされており、それが投球プログラムの進行を遅らせていたと火曜日に明かした。ただし、その後は順調に回復が進んでおり、『どんどん状態は良くなっているし、力もついてきている』という」と言及。



続けて、「ここ2年間、彼のキャリアは故障と不振によって大きく足踏みを強いられてきた。そのため、復帰後に3Aへ合流した際、ドジャースが先発として起用するのか、それともリリーフとして起用するのかは現時点では不透明だ」と記している。





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