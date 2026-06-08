イングランド代表MFデクラン・ライスが、同代表の副キャプテンを務めるようだ。7日、イギリス紙『ガーディアン』が伝えている。

現在27歳のライスはイングランド代表として72試合に出場しており、トーマス・トゥヘル監督率いるイングランド代表のスタメンの中でも経験豊富な選手の1人となっている。

そんななか、6日に行われた国際親善試合のニュージーランド代表戦では、メンバー全員を入れ替えた後半からは、ジュード・ベリンガムがキャプテンマークを巻いていたことに注目が集まったが、トゥヘル監督は「彼は単に代表キャップ数が一番多かっただけだ」とあまり深い意味はないことを強調した。

そこで副キャプテンに任命した選手がいるのかと問われたトゥヘル監督は「デクランは私の副キャプテンと言えるだろう」と返答。ライスがその役割を認識しているのかという問いには「いい質問だね。正式なことなのかどうかを、ちょうど考えていたところだった」と語りながら、次のように続けた。

「（キャプテンの）ハリー（・ケイン）が合宿に参加していなかった時にこの話をしたと思う。ハリーが欠場したウェールズ戦だっただろうか。オリー（・ワトキンス）が先発して、その時にデクランがキャプテンを務めた。その時に彼にそう伝えたよ」