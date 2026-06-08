リーガルは5月29日、弁護士システム「護」の利用者向けに、執務文書を一元管理して検索・編集できるクラウドサービス「"護" Lawyer's Desk」の提供を開始した。

"護" Lawyer's Desk 画面イメージ

同サービスは、事務所内に分散していたWordやPDFなどの多様な文書を取り込み、キーワード一つで瞬時に情報を呼び出せる実務密着型のライブラリへと変換するシステム。出先や在宅、移動中であってもPCを開くだけで執務机を再現でき、移動や捜索の時間を削減して実務の生産性を高める。

AI-OCRによるテキスト解析、案件単位での文書整理、クラウドとローカルアプリを連携した編集環境、PDF注釈機能、mints(民事裁判の書類をインターネット上で裁判所に提出できるシステム)提出向けの証拠番号一括処理など、法律実務に特化した機能を搭載。守秘義務への配慮として、解析データは自動削除され、AI学習や第三者提供には一切利用されず、すべて国内サーバに保管される。

"護" Lawyer's Deskをつかった業務の流れ

弁護士システム"護"事件情報やファイルの自動アップロードに加え、スマホ撮影による証拠PDFの自動作成と案件フォルダへの自動収納を備える。さらに、テキスト解析によって過去の書面の主張構成を瞬時に横断検索できるほか、顧客名から過去書類を即座に呼び出すこともできる。

クラウド上のファイルはクリックするだけでローカルアプリでの直接編集ができ、自動版管理やダウンロード処理も自動化されている。専用のPDFソフトを使わずに付箋やマーカーを付与でき、複数文書の付箋を一覧化して該当ページへ即座にアクセスできる。

また、裁判所へのインターネット提出システムである「mints」向けの機能として、証拠番号の一括付与やスタンプ付きPDFの一括作成なども自動化されている。

利用対象者は、弁護士システム「護」の永続版(保守サービス加入中)または1年版「ファースト」の利用者となる。利用料金は、1アカウントとストレージ50GBを含む基本料金が月額2,420円で、ストレージは10GBあたり月額660円、アカウントは1つあたり月額990円で追加が可能。

申し込みは同社ホームページで受け付けている。