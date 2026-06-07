







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季、マイケル・コンフォート外野手の打撃不振がシーズンを通して話題となった。同選手は今季、新天地のシカゴ・カブスで復活気配を見せているが、これにデーブ・ロバーツ監督が一役買っていたという。米メディア『スポーツイラストレイテッド』が報じた。



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コンフォートは昨季138試合、打率.199、12本塁打、36打点とほとんどいいところがないまま、同年オフにフリーエージェント（FA）となった。その後、今年2月にカブスとマイナー契約を結ぶと、開幕前にメジャー契約に移行。日本時間4日終了時点で、38試合、打率.266、4本塁打、13打点といった数字を残している。











同メディアは「昨季、キャリア最悪のシーズンを終えた後、コンフォートはポストシーズンのロースターから外された。グラウンド上で苦戦が続くなか、彼はロバーツ監督からある助言を受け、それが自身のキャリアを立て直す助けになったと語っている」と言及。



続けて、「コンフォートはジアスレチックのケン・ローゼンタール記者に、ロバーツ監督の言葉の要点を『自分なりの形で価値を示さなければならない。チームに自分を残しておく理由を与えなければならないんだ』と語った。また、『昨年は厳しい現実を突きつけられた。野球との向き合い方を見直し、自分がどうやってチームの勝利に貢献できるのかを理解し直さなければならなかった』とも述べた」と記している。



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