







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのムーキー・ベッツ内野手が、アリゾナ・ダイヤモンドバックスとの4連戦最終戦で1番打者として起用された。大谷翔平選手に代わっての起用となるが、不振が続くベッツには厳しい声もある。米メディア『ヘビー』のホセ・エスキュエール記者が言及した。



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ベッツが1番に入るのは、4日（日本時間5日）の試合で今季2度目となる。通常、1番打者は大谷が務めているが、前日の試合で6回無失点の投球を見せ、防御率を0.74まで下げたことから、休養日を与えられたと見られている。











これまでは大谷に続く2番を務めていたベッツだが、今季の不振により、現在は4番打者での起用が続いていた。



ベッツの不振について、デーブ・ロバーツ監督は「彼は明らかに自分のスイングやメカニックに自信を持てていない。それを打席に持ち込んでいるのかもしれない」と語っている。



調子が戻らないベッツについて、エスキュエール氏は「彼は今季を通じて不振が続いている。彼にとってこれは懸念すべき傾向だ。OPSは2024年以降、年々低下している。現在の数値は昨季を下回り、キャリアワーストとなっている」と言及した。





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