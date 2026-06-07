







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、今季のトレード期限でどのような動きを見せるかが注目されている。既に様々なトレード案が浮上している中、米メディア『ヘビー』は、ワシントン・ナショナルズ所属のCJ・エイブラムズ内野手の獲得可能性に言及している。



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現在25歳のエイブラムズは、昨季まで3年連続で2ケタ本塁打、30盗塁をマークしている俊足強打の内野手。今季は日本時間5日終了時点で62試合、打率.288、12本塁打、47打点、9盗塁といった数字を残している。











同メディアは「ブリーチャーレポートのティム・ケリー記者は、エイブラムズ獲得に乗り出すべきだと提案している。この若きスター選手の主戦場は遊撃だが、これまで内野のさまざまなポジションでプレーしてきており、どこでも同様に高いパフォーマンスを発揮している。ドジャースに加わったとしても、チームにはうまく溶け込めるだろう」と言及。



続けて、「ドジャースは攻撃力が不足しているわけではないが、今季は目立った不振の時期も経験しており、さらなる強打者を加えることは決して悪い判断ではないだろう。彼ほどの実力を持つ選手を獲得できれば、球団の得点力向上につながる可能性が高い。打線の勢いが増すことを歓迎しないチームなどない」と記している。



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