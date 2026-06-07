







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、4年2億4000万ドル（約384億円）の大型契約を結び、大きな期待を背負って新天地でのシーズンを迎えた。しかし、ここまでの成績は物足りず、厳しい声もあがっている。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のマット・レビン記者が言及した。



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4度のオールスター選出を誇るタッカーは、4日（日本時間5日）時点で打率.243、本塁打5、打点29、OPS.743を記録。決して壊滅的な数字ではないものの、大谷翔平選手に近い契約規模や期待値を考えれば、十分なインパクトを残しているとは言い難い。











チームはタッカーのメカニックを本来の状態へ戻すために取り組んでいるが、現時点では継続的な改善にはつながっていないようだ。



タッカー自身も「自分のスイングを少しでも良くする方法を見つけようとしている。今年はあまり満足できていない。だから、もっと一貫性があり、全体的に良くなるように、あらゆることを試している」と述べた。



期待された成績を残せていないタッカーについて、レビン氏は「デーブ・ロバーツ監督は、シーズン序盤に彼が巨額契約のプレッシャーから焦りを見せているのではないかと推測していた。ロバーツ監督は、タッカーが過去に他球団でプレーしていた頃に見られたような忍耐強さがないと考えている」と言及した。





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