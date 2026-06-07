







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は、投手として圧巻の投球を続けている。しかし、3日（日本時間4日）の試合後、デーブ・ロバーツ監督によって右手中指のマメを抱えながら登板していることが明らかになった。米メディア『ヘビー』のロレンツォ・レイナ記者が言及した。



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ロバーツ監督は、大谷がマウンド上で右手中指のマメに対処していることを明かした。ただし「本当に小さく、今後の懸念はない」と、その症状は投球に大きな支障をきたすレベルではないという。











そのマメは直近で突然出てきたものではなかったようだ。大谷はここ数試合、右手中指のマメを管理しながら投げていたことも明らかになった。



つまり、大谷は地区ライバルのアリゾナ・ダイヤモンドバックスとの直近2試合でも、マメの問題を抱えながら投球していたことになる。それでも、その影響を感じさせない内容を見せていた。



一時は投球が乱れていた大谷について、ロバーツ監督は「彼の制球が乱れている時は、マメ以外の問題だと思う。それは小さいため、大したことではない。単にメカニクスが崩れているだけだ」と言及した。





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