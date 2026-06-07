救援陣に不安が漂う中、最速161キロ右腕にかかる期待は大きい。リリーフ陣の“空席”を埋める存在として、さらなる飛躍を遂げたい。［1/6ページ］

剛腕右腕に巡る好機

工藤泰成

[caption id="attachment_268116" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの工藤泰成【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：24歳

・経歴：明桜高 - 東京国際大 - 四国・徳島

・ドラフト：2024年育成選手ドラフト1位（阪神）

・昨季成績：18試合登板、0勝2敗1ホールド、防御率3.31

最速161キロ右腕・工藤泰成は、阪神タイガースのリリーフエースとしての階段を一歩ずつ登っている最中だ。

昨季は開幕前の3月に支配下登録され、18試合の登板で0勝2敗1ホールド、防御率3.31の成績を残した工藤。

今季は、4月19日の中日戦で3-5とリードされた4回表に初登板し、クリーンアップを3者連続三振に抑えた。

同25日の広島戦では、2-2の同点の場面で登板。2死二塁のピンチを招くも、内角直球で詰まらせて無失点に抑えた。

5月19日の中日戦では、今季初ホールドを記録。今季はここまで13試合に登板し、防御率2.03の成績を残している。

昨季の工藤は突然四球で崩れるケースが目立ち、16回1/3で13四球。与四球率は、7.16だった。

一方、今季は制球力がやや向上。14回1/3を投げて5四球と、与四球率は3.14となっている。

ストレートだけでなく、スライダーなどの変化球でカウントを稼げるようになったことがプラスになっているだろうか。

好調を維持して、阪神の絶対的なリリーフエースに成長してもらいたい。

[caption id="attachment_268119" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の石黒佑弥、藤川球児監督、福島圭音【写真：産経新聞社】[/caption]

近本光司の離脱で巡ってきたチャンスを生かせるか。自慢の快足を武器に、外野の定位置争いへ名乗りを上げたいところだ。［2/6ページ］

快足若虎が定位置狙う

福島圭音

[caption id="attachment_268109" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの福島圭音（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：24歳

・経歴：聖望学園高 - 白鴎大

・ドラフト：2023年育成選手ドラフト2位（阪神）

・昨季ファーム成績：111試合出場、打率.231、2本塁打、19打点、33盗塁

今季に支配下登録を勝ち取った福島圭音は、近本光司が不在の間にどれだけ印象を残せるか。

白鴎大から、2023年育成ドラフト2位で入団した福島。昨季は自慢の快足を活かして、ウエスタン・リーグで33盗塁を記録して盗塁王に輝く。

迎えた今季は、ファームで8試合に出場し打率.440、4盗塁と好調を維持。3月30日に支配下登録を勝ち取った。

そして、4月2日のDeNA戦で代打として一軍初出場。二ゴロに終わるも、12球選ぶ粘り強さを見せた。

一軍初安打は、同3日の広島戦。「8番・左翼」で出場した福島は、第2打席で地面すれすれに投じられた変化球を左翼ライン際に放ち、一気に二塁を陥れた。

近本離脱後の同29日のヤクルト戦では、「1番・中堅」で出場して中前打をマーク。ここまで、スタメンや代打起用で31試合に出場して、打率.253、2打点、5盗塁の成績を残している。

守備では打球判断の甘さで進塁を許す場面も目立つが、単打を長打にできる福島の快足はとにかく魅力だ。

大型新人・立石正広が5月19日に一軍デビューを果たし、ますます混沌としてきた外野のポジション争い。

現在はファームでプレーしている福島だが、生き残りを賭けたポジション争いはまだまだ続く。

[caption id="attachment_268119" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の石黒佑弥、藤川球児監督、福島圭音【写真：産経新聞社】[/caption]

経験豊富な右腕にとって、救援陣の不調は存在感を示す絶好の機会。勝負どころで結果を残し、首脳陣の信頼を勝ち取りたい。［3/6ページ］

今こそ出番の元巨人右腕

畠世周

[caption id="attachment_268118" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの畠世周【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投左打

・年齢：32歳

・経歴：近大福山高 - 近畿大

・ドラフト：2016年ドラフト2位（巨人）

・昨季成績：12試合登板、0勝0敗4ホールド、防御率0.00

阪神タイガースに移籍して2年目を迎えた畠世周。リリーフ陣が苦しむ中、プロで10年間プレーしてきた実力を発揮したいところだ。

読売ジャイアンツで8年間プレーした畠は、2024年の現役ドラフトで阪神に移籍。昨季は故障で出遅れるもシーズン終盤に一軍昇格し、12試合の登坂で4ホールド、防御率0.00の好成績を残した。

移籍2年目の今季は、オープン戦では1試合の登板で防御率9.00。開幕前にアピールできず、二軍スタートとなった。

それでも、5月5日に一軍昇格。同8日のDeNA戦で登板した際は2失点を喫したが、その後はリリーフとして無失点投球を続けている。

今季はここまで、8試合の登板で2ホールド、防御率2.25の成績を残している。桐敷拓馬、及川雅貴が本調子でない今、畠の積んできた経験は貴重な戦力となりそうだ。

[caption id="attachment_268119" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の石黒佑弥、藤川球児監督、福島圭音【写真：産経新聞社】[/caption]

近本光司が離脱している中、ルーキーにも出場機会が到来。持ち味の俊足と積極性を武器に、一軍定着への足掛かりを築きたい。［4/6ページ］

近本不在で巡る大チャンス

岡城快生

[caption id="attachment_264455" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの岡城快生【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：22歳

・経歴：岡山一宮高 - 筑波大

・ドラフト：2025年ドラフト3位（阪神）

俊足巧打の岡城快生は、近本光司が不在の間にリードオフマンとしてアピールできるか。

今季、ルーキーながら開幕一軍入りを勝ち取った岡城は、4月4日の広島戦の9回1死二、三塁の場面で代走で一軍初出場。プロ初得点をマークした。

同19日に一軍登録抹消となるも、同29日に再登録。同日のヤクルト戦では「2番・左翼」で出場し、プロ初安打となる先制適時打を放ち勝利に貢献すると、翌30日のヤクルト戦では、3安打の猛打賞をマークした。

5月19日の倉敷マスカットスタジアムでの中日戦では「1番・中堅」で出場。初回に先発・金丸夢斗の外角変化球を引っ張り、強烈な左翼への二塁打を放ち先制のきっかけを作った。試合は阪神が4対2で勝利し、故郷に錦を飾った。

現在の岡城の成績は、11試合に出場して打率.208、1打点。打席では所々光る活躍をみせているが、低めの変化球への対応に苦戦している様子が見られる。

現在はファーム行きとなっているが、実戦経験を重ねながら弱点を克服していきたいところだ。

これから岡城のTポーズを、何度見られるだろうか。34番のさらなる躍動に期待したい。

[caption id="attachment_268119" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の石黒佑弥、藤川球児監督、福島圭音【写真：産経新聞社】[/caption]

リリーフ陣の再編が進む中、高い奪三振能力を誇る若手右腕にもチャンス到来。課題を克服し、一軍戦力として定着したいところだ。［5/6ページ］

奪三振右腕が勝負の時

石黒佑弥

[caption id="attachment_268114" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの石黒佑弥【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：24歳

・経歴：星城高 - JR西日本

・ドラフト：2023年ドラフト5位（阪神）

・昨季成績：8試合登板、0勝0敗1ホールド、防御率4.50

プロ3年目の石黒佑弥は、浮上のきっかけを掴めるだろうか。

150キロを超える直球と変化球で圧倒する投球スタイルの石黒は、ルーキーイヤーに一軍で3試合に登板。

昨季は8試合に登板し、6月8日のオリックス・バファローズ戦ではプロ初ホールドをマークした。

迎えた今季は開幕一軍入りを果たすと、4月1日のDeNA戦で0-4の6回表に登板。2回を投げて、3者連続を含む4奪三振無失点と上々のスタートを切った。

同22日のDeNA戦では、5-5の2死満塁の場面で登板。このピンチで、代打のダヤン・ビシエドから三振を奪った。

しかし、5月4日の中日戦でリリーフ登板した際に不安定な投球を見せると、翌5日に登録抹消。

同15日に再登録されるも、同20日の中日戦では投手のカイル・マラーに本塁打を浴びるなど、2回6安打3失点。結果を残すことができずに、同21日に再び登録抹消となった。

ここまでの石黒は、8試合に登板して0勝0敗、防御率5.54の成績。13回を投げて18奪三振（奪三振率12.46）を記録しているものの、16安打を許している。

走者なしの場面での被打率は、20打数7安打で.350。走者一塁の場面では14打数5安打の.357と、被打率が高い。

不用意に走者を背負わない投球が、飛躍への鍵となるだろうか。次の一軍登板に期待したい。

[caption id="attachment_268119" align="alignnone" width="1200"] （左から）阪神の石黒佑弥、藤川球児監督、福島圭音【写真：産経新聞社】[/caption]

近本光司が離脱した中、ファームで好調を維持する若虎にも期待が集まる。再昇格を勝ち取り、一軍で結果を残したい。［6/6ページ］

再昇格へ猛アピール続く

井坪陽生

[caption id="attachment_267583" align="alignnone" width="1200"] 阪神タイガースの井坪陽生【写真：産経新聞社】[/caption]

・投打：右投右打

・年齢：21歳

・経歴：関東第一高

・ドラフト：2022年ドラフト3位（阪神）

・昨季成績：6試合出場、打率.167、0本塁打、0打点

井坪陽生は、近本光司不在の外野争いに加われるだろうか。

プロ3年目の昨季は二軍で打率.261、2本塁打、18打点の成績を残し、同年8月19日に初の一軍昇格を果たした井坪。

昇格当日の中日戦で「8番・中堅」でスタメン出場すると、中日先発のカイル・マラーからプロ初安打となる内野安打を放つなど、6試合に出場した。

迎えたプロ4年目の今季は、5月3日に一軍登録された。

しかし、同4日の中日戦で代打として起用されるも無安打。同8日のDeNA戦でも代打で起用されたが三振に終わり、翌9日に一軍登録抹消となった。

二軍降格後は、同10日のファーム・リーグ西地区のソフトバンク戦で「2番・右翼」で出場して2安打。19日のソフトバンク戦でも、「2番・右翼」で出場し、先制打を放った。

今季、ここまで二軍では38試合に出場し、打率.291、1本塁打、6打点、4盗塁。打撃でアピールを続けている。

阪神タイガースの右の代打陣は、まだまだ手薄な状態。再度の一軍昇格を果たすべく、二軍で好調を維持し続けてもらいたい。

【了】