







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは豊富な資金力や戦力を武器に、昨季まで2年連続でワールドシリーズ（WS）を制覇している。強すぎるがゆえに他球団ファンからはやり玉に挙げられがちだが、こうした風潮にデーブ・ロバーツ監督が物申したという。米メディア『トータルプロスポーツ』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



同メディアは「USAトゥデイによると、この件についてもはや黙っているつもりはないようだ。ロバーツ監督は、ドジャースが単に金の力で成功を『買っている』だけだという見方に真っ向から反論した。そして、そのような批判は、ドジャースが毎年安定して強さを維持している原動力である選手育成、スカウティング、そして層の厚いロースターを無視していると主張した」と言及。











続けて、「率直に言って、ドジャースについて語られる論調の大半は、これ以上ないほど安易なものだと思う。まるで全てが年俸総額の問題だと言わんばかりだからね。でも実際はそうじゃない。ドラフトでは毎年どの順位で指名権を持っているか、制約の中で戦力を積み上げていくことがある。国際市場からどうやって才能を発掘し、獲得・育成するかもある。そして何より、メジャーのレベルで継続的に結果を出し続けることがあるんだ」という同監督のコメントを伝えている。



ドジャースへの“金満批判”は今に始まった話ではないが、ロバーツ監督はだんだんと我慢ならなくなってきているのかもしれない。



【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】