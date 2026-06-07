







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは昨季まで、2年連続でワールドシリーズ（WS）を制覇している。現球界では間違いなくトップクラスの強さを誇るチームだが、チームのOBであるオーレル・ハーシュハイザー氏の見解は異なるようだ。米メディア『クラッチポインツ』が報じた。



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ハーシュハイザー氏は現役時代、ドジャース（1983-1994,2000）をはじめに4球団でプレーし、通算204勝やサイヤング賞（1988）など数々の実績を残したレジェンドOBだ。











同メディアは「ドジャースは現在ナリーグ西地区首位に立っているものの、ハーシュハイザー氏はここまでの成績を評価するよう求められた際、最高評価の『A』は与えなかった」としつつ、「彼らは自分たちで基準をあまりにも高く引き上げてしまったので、甘めに評価することはできない。基準があまりにも高いんだ。だからA評価はつけられない。彼らの選手層、才能、そして今の戦力で築き上げた基準を考えると、Aはおそらく無敗に近いレベルを意味することになるだろう。現時点では間違いなくB＋だね」という同氏の見解を紹介。



続けて、「ほとんどのチームにとって、貯金を20近く作った状態で首位に立っているなら、間違いなくA＋評価だろう。しかしドジャースの場合、ときおり見せる不安定さ（それ自体は珍しいことではあるが）を考えると、同氏が付けたB＋という評価も理解できる」と記している。





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