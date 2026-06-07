







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障からの復帰を目指して調整に励んでいる選手がいる。先発右腕のギャビン・ストーン投手もその一人だが、手術から1年以上が経過する右肩のコンディションはまだ思わしくないようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ストーンは2024年10月に右肩の手術を受け、その影響で2025年は全休を強いられた。迎えた今季は2月末にカクタスリーグで実戦復帰を果たすも、右肩の違和感により開幕ローテからは漏れている。











同メディアはブランドン・ゴームズGMが先月末、ストーンについて「彼はもう投球を再開している。進み具合は当初の想定より少し遅れているが、本格的に投げ始めてから後退することがないよう、色々と調整を進めているところだ」と、慎重に調整を行っている旨を説明したことを紹介。



その上で、デーブ・ロバーツ監督が「彼については本当に残念に思っている。人間性や取り組む姿勢は本当に素晴らしいし、競争心も抜群だ。今はただ、少しばかり体が彼についてきていないだけだ。彼自身にこれ以上できることはない。復帰に向けて投球強度を上げていくと、また同じ症状や問題が顔を出してしまう。だから現時点では、リハビリや回復のプロセスがどの段階なのか、正直なところ私にも正確には分からないんだ」と、停滞気味だと明かしたことを伝えている。





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