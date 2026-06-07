○ ドジャース 9－2 エンゼルス ●

＜現地時間6月6日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースが本拠地でのフリーウェイ・シリーズを勝ち越し。大谷翔平投手（31）は「1番・指名打者」でフル出場し、11号本塁打を記録。先発登板した山本由伸投手（27）は8回1失点の好投で今季6勝目を挙げた。

中5日でマウンドに上がった山本は初回の二死から3番メックラーにバント安打を許し、4番ペラザに中越えの適時三塁打。センター後方への飛球に中堅手アンディ・パヘスが背走しながらジャンピングキャッチを試みたが、惜しくもボールを収めきれず、先制点を献上した。

それでも直後の1回裏、大谷翔平が内野安打で先陣を切り、2番パヘスの14号2ランですぐさま逆転。さらに、無死満塁から6番ライアン・ウォードが2点適時二塁打を放つなど、攻撃開始から6連打で4点目を挙げた。その後も畳みかけて大谷がイニング2打席目を迎えると、左腕スーターから左中間スタンドへの11号2ラン。7試合ぶりの一発で9得点のビッグイニングを締め括った。

大量援護を受けた山本は2回表をわずか8球で三者凡退。3回表も1番ネト、2番トラウトを連続三振に斬って打者3人で終えた。4回表以降はテンポよく凡打の山を築き、8回終了までの5イニングはわずか41球。先制点を与えて以降は打者22人連続でアウトに仕留めた。

山本は今季最長の8回を93球で投げ切って2被安打、無四球、4奪三振、1失点の好投。現地5月24日のブリュワーズ戦から3登板連続の白星を挙げ、今季成績を6勝4敗、防御率2.68としている。

初回のうちにマルチ安打を記録した大谷は最終的に4打数2安打、2打点、1四球、1三振という内容。今季打率.300、11本塁打、OPS.941にアップさせた。

日本人コンビの活躍により連勝を飾ったドジャースは貯金を今季最多の「19」に更新。地区2位パドレスに8ゲーム差をつけ、独走態勢に入っている。