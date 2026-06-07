







大谷翔平 最新情報

シカゴ・ホワイトソックスに加入した村上宗隆内野手が本塁打を量産している中、次に注目を集める日本人野手として阪神タイガースの佐藤輝明内野手の名前が浮上した。もし佐藤がメジャー挑戦となれば、ロサンゼルス・ドジャースが獲得に動くかもしれない。米メディア『トータル・プロ・スポーツ』のヘーナ・シン記者が言及した。



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佐藤の魅力は、単なる長距離砲にとどまらない。広角に長打を放てる打力と、打球を上げるスイングを備えており、多くの評価者がMLBへのスムーズな適応を見込んでいるようだ。











ドジャースにとっても、佐藤は注視すべきタイプの強打者だとされている。問題があるとすれば、どこを守るのかという点だ。三塁手が本職ではあるものの、一部のスカウトは、その守備が長期的にMLBの高いレベルで通用するかについて確信を持てていないという。



さらに、ドジャースには現在のロースター事情もある。マックス・マンシー内野手とフレディ・フリーマン内野手が三塁手と一塁手を固めており、指名打者（DH）には大谷翔平選手が座っている。現時点で佐藤の明確な空きポジションがあるわけではない。



早くもメジャーから注目を集める佐藤についてシン氏は「それでも、才能があれば状況は急速に変わる。彼の打力、運動能力、そして中軸打者としての潜在能力は、すでに鈴木誠也外野手との比較を呼んでいる。一部の評価者からは、佐藤は打席においてさらに大きなインパクトを持つと見られている」と言及した。





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