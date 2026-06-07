







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、大谷をはじめとしたスター選手はもちろん、将来が期待されるプロスペクトも複数抱えている。ジェームズ・ティブス3世外野手もその一人だが、好アピールの裏で問題が発生しているようだ。米メディア『ドジャーブルー』が報じた。



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ティブス3世は昨季途中にトレード移籍してきた23歳。今季は主に3Aでプレーしているが、54試合、打率.322、17本塁打、51打点と好成績を残していることから、メジャー初昇格への期待が高まっている。











同メディアは「ドジャースは今季もメジャー、マイナーの両レベルで相次ぐ故障者に悩まされている。ジアスレチックのファビアン・アルダヤ記者によると、ティブス3世も軽度の前腕の負傷を抱えており、この1か月ほどは実質的に指名打者としての起用に限定されているという」と言及。



続けて、「彼が最後に守備で出場したのは5月7日の試合で、右翼手として先発出場していた。この負傷によって守備面では制限を受けているものの、打撃では依然として結果を残し続けている」と、主に守備面に影響が出ているとしている。





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