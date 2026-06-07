FIFAワールドカップ2026に参加する各国の国際親善試合が6日に行われた。

優勝候補の一角に挙げられるイングランド代表は、ニュージーランド代表と対戦。前半アディショナルタイム3分にジェド・スペンス（トッテナム・ホットスパー）のクロスからハリー・ケイン（バイエルン）が先制点を記録した。トーマス・トゥヘル監督はハーフタイムで11人を総替えし、後半からはリオ・ングモハ（リヴァプール）がA代表デビューを飾った。押し込みながらも2点目が遠かったイングランドだったが、1点を守り切って勝利した。

ドイツ代表は開催国のアメリカ代表と対戦。開始早々にセットプレーからカイ・ハヴァーツ（アーセナル）が先制のヘディングシュートを叩き込んだが、37分にアントニー・ロビンソン（フルアム）の強烈なミドルシュートを浴びて追いつかれる。それでも、ドイツは57分に見事な連係でアメリカを崩し、レロイ・サネ（ガラタサライ）が勝ち越し点を記録。W杯前最後の親善試合を2－1で制した。

ポルトガル代表は壮行試合でチリ代表と対戦したが、前半アディショナルタイムに醜態をさらしてしまう。ライン際の攻防でポルトガルとチリの選手たちがヒートアップすると、ラファエル・レオン（ミラン）が相手選手をパンチ。レオンは相手のイバン・ロマン（アトレチコ・ミネイロ）とともにレッドカードで退場した。後半は10人対10人の戦いになると、ポルトガルはゴンサロ・ゲデス（レアル・ソシエダ）とブルーノ・フェルナンデス（マンチェスター・ユナイテッド）のゴールで2点を先行。終盤に1点を返されたものの、2－1で勝利した。

そのほか、スコットランド代表はチェ・アダムス（トリノ）が2ゴールを記録するなど、前半だけで4得点を奪い、ボリビア代表を4－0で粉砕した。ベルギー代表はチュニジア代表を5－0で一蹴している。

パナマ代表vsボスニア・ヘルツェゴビナ代表や、スイス代表vsオーストラリア代表は、1－1のドロー決着。オーストラリアはテテ・イェンギ（FC町田ゼルビア）が代表デビュー戦で初ゴールを記録した。

6日に行われた主な試合結果は以下の通り。

ベルギー 5－0 チュニジア

ポルトガル 2－1 チリ

アメリカ 1－2 ドイツ

パナマ 1－1 ボスニア・ヘルツェゴビナ

スイス 1－1 オーストラリア

ボリビア 0－4 スコットランド

イングランド 1－0 ニュージーランド

カタール 0－0 エルサルバドル

【動画】町田FWイェンギが代表デビュー弾