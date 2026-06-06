







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは先日、期待のプロスペクトの一人であるケンドール・ジョージ外野手が、バットドッグを避けようとした際に左膝を負傷した。米メディア『ドジャースウェイ』は、このアクシデントがトレード市場にも影響する可能性について言及している。



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まさかの事態が起こったのは、5月下旬に行われた2Aの試合。本塁へ生還したジョージはベンチへ戻ろうとした際、目の前にバットドッグが飛び出してきたためジャンプして回避。その着地の際に左膝を痛め、戦線離脱は避けられないとみられている。











同メディアは「もし故障していなければ、9月にメジャー昇格を果たしていた可能性は十分にあった。さらに重要なのは、彼が有力なトレード要員になり得る存在だったということだ。彼はMLBパイプラインが発表するドジャースのプロスペクトランキングで13位に位置している。大型トレードの目玉となるほどの格ではないかもしれないが、主力選手を獲得するためのトレードパッケージにおいて、理想的な“添え物”になり得る存在だった」と言及。



続けて、「これでドジャースが致命的な打撃を受けるのかといえば、もちろんそんなことはない。しかし、トレード交渉であと一歩及ばなくなる可能性はある。また、9月の戦いで使えるはずだった切り札を失うことにもなる。そして何より、有望な若手の成長が妨げられてしまう」と指摘している。



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