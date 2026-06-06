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ロサンゼルス・ドジャースのカイル・タッカー外野手は、移籍後の苦しいスタートの中で、自身のスイングを取り戻そうとしている。一時は復調の兆しを見せたものの、本来の実力を発揮できていない状態にデーブ・ロバーツ監督が言及した。米メディア『ドジャーブルー』のマット・ボレリ記者が報じている。



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タッカーは今季、5月中旬には打撃の状態が上向き始めたが、その復調を持続することはできなかった。月末の11試合では41打数で安打7、打率.141、二塁打2、三塁打2、打点4に終わっている。大谷翔平選手に匹敵する契約を結んでいるタッカーだけに、この成績では満足できないだろう。











タッカーは復調に向けて、高速マシンを使った打撃練習や、グラウンド上での打撃練習など、複数の方法を試しているという。それでも、ドジャースが期待する安定した打撃にはまだ届いていない。



一方でロバーツ監督は、タッカーがまだドジャースへの適応に苦しんでいるという見方を否定した。その上で、より質の高い打席を重ねることを求めている。



特に初球に手を出す傾向にあるタッカーについて、ロバーツ監督は「その原因は焦りだろう。彼は粘るのが好きだし、実際そうしてきたが、最近は初球に対してより攻撃的になっている」と言及した。





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