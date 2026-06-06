







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手は3日（日本時間4日）、敵地アリゾナ・ダイヤモンドバックス戦に「1番・投手」として二刀流出場し、投打で圧巻の成績を残した。翌日の4日（同5日）は休養日としてスタメンを外れており、シーズンを通した二刀流出場の難しさを物語っている。米メディア『クラッチ・ポインツ』のアブドゥラー・イムラン記者が言及した。



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一時は投手に専念して試合に出場していた大谷だが、現在は先発登板した3試合連続で二刀流出場となっている。4日の欠場はチームの負担管理の一部であり、登板後に回復の時間を確保するための判断だとされている。











この調整もあり、打者・大谷は状態を上げている。3月と4月は打率.273、OPS.897だったが、5月以降は打率.314、OPS.959に向上。5月6日（同7日）以降では打率.367、OPS1.086を記録し、直近10試合では打率.385、出塁率.467、長打率.667という成績を残している。



投手としても圧倒的な内容を続けている。今季は61イニングで防御率0.74を記録し、自責点はわずか5点。奪三振67もマークしており、コロラド・ロッキーズ戦では6回無安打の投球も見せた。



休みながらの起用が続く大谷について、イムラン氏は「シーズン序盤、彼に制限は設けられなかったが、打撃面でのパフォーマンスは振るわず、特に登板前後の試合では精彩を欠いていた。球団はその後戦略を転換し、先発登板日とその翌日の両方でスタメンから外すようになった」と言及した。





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