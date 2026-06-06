







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースは、大谷翔平選手や山本由伸投手らを擁する一方で、ブレイク・スネル投手とタイラー・グラスノー投手を欠いている。先発ローテーションが手薄となった中で期待の集まるエメ・シーハン投手だが、まだ物足りない成績だ。米メディア『ドジャース・ネイション』のアーロン・コロマ記者が報じている。



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今季のシーハンはドジャースの先発ローテーションとしてまずまずの働きを見せており、ここまで11試合に先発登板して防御率4.50を記録。58イニングで奪三振62をマークし、昨季と比べて与四球も減らしている。











一方で、最大の課題となっているのが被本塁打の多さだ。今季すでに11本の本塁打を許しており、これは昨季に許した7本を15回1/3少ない投球回で上回っている。



実際にシーハンは1日（日本時間2日）のアリゾナ・ダイヤモンドバックス戦で6回1/3を投じ、許した安打はわずか3本だった。しかし、そのうち2本が本塁打となり、ドジャース打線も試合を通じて1点しか奪えず、チームは敗れることとなった。



負傷者続出の中で先発ローテーションを守ることが期待されるシーハンについて、デーブ・ロバーツ監督は「彼は本当に良かったと思う。本来なら、もっと良い結果に値する投球だった」と言及した。





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