







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと噂されている。今季も頻繁に取りざたされているが、米メディア『ファンサイデッド』は選手本人に利があるのかと冷ややかな見方を示している。



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スクーバルは昨季まで2年連続でサイヤング賞を獲得している球界トップクラスの先発左腕。仮にタイガースが放出に傾いた場合、ドジャースなど複数球団による争奪戦が勃発することはほぼ確実とされている。











同メディアは「純粋に勝利を目指すという観点だけでいえば、ドジャースに加わるのは夢のような話だろう。彼はワールドシリーズ（WS）の舞台を味わうことを強く望んでいる。そして、その実現可能性という点では、WS2連覇中のドジャース以上のチームは存在しない」と指摘。



その一方で、「本人はそんな形を望んでいるのだろうか？ 次々とスター選手が集まっている現状を見ると、『優勝目当ての移籍』という考え方自体は、メジャーリーガーたちにはそれほど重く受け止められていないのかもしれない。だが、もし彼が移籍すれば、飛行機を降りる前から“球界最大の悪役”になってしまうだろう。そして、仮にWS3連覇に貢献したとしても、スターが何人もいるチームにさらにもう1人加わっただけだと見なされ、どれだけの人がその功績を正当に評価してくれるだろうか」と記している。



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