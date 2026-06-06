大谷翔平 最新情報
大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは現在、クローザーを務めるエドウィン・ディアス投手が故障離脱している。空いた穴はタナー・スコット投手ら現有戦力でカバーしているが、今後新戦力を加える可能性もあるかもしれない。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。
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獲得候補と目されているのは、セントルイス・カージナルス所属のライリー・オブライエン投手。メジャーデビューした2021年から2024年までは燻っていた中、2025年に42登板、3勝1敗6ホールド6セーブ、防御率2.06と台頭。今季は日本時間4日終了時点で27登板、3勝3敗1ホールド15セーブ、防御率3.95といった数字を残している。
同メディアは「ESPNのジェフ・パッサン記者によると、オブライエンが候補の一人になり得るという」としつつ、「負傷中のディアスの保険としてオブライエンを獲得。そのために選手を1〜2人放出し、さらに彼をブレイク・トライネン投手の長期的な後継者とするのであれば、それは十分に価値のある方向転換だ」という同記者の見解を紹介。
続けて、「ドジャースはリリーフに圧倒的な球威を重視する傾向があるが、オブライエンはブルペン陣にとって良い補完戦力となるだろう。もし獲得可能であれば、デーブ・ロバーツ監督に投手起用の幅と柔軟性をもたらすことになる」と記している。
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