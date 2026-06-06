







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは、故障離脱が長期化している選手がいる。リリーフ右腕のブラスダー・グラテロル投手は、昨季から続く離脱がさらに長引く苦境に陥っているが、ファンからも愛想を尽かされつつあるようだ。米メディア『ドジャースウェイ』が報じた。



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グラテロルは2024年オフに右肩関節唇の修復手術を受けた影響で昨季を全休。迎えた今季はマイナーで調整に励んでいた中で背中を痛め、日本時間1日に同箇所の手術を受けている。











同メディアは「彼の怪我の連鎖はもはや驚きではない。むしろ予想通りの出来事になっている。そうなったのは今ではなく、もうずいぶん前からだ。背中の手術を受けることが発表され、今季を全休する可能性が高いという。もともと復帰時期の見通しは決して明るいものではなかったが、今回の件でその展望はさらに厳しいものとなった」と言及。



続けて、「驚くべきことに、このニュースを聞いたドジャースファンたちは、肩をすくめる以外にほとんど反応しなかった。それは冷淡だからではない。ただ、何年にもわたって同じことを見せられてきた結果、そういう反応が身についてしまっただけなのだ」と記している。





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