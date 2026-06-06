○ ドジャース 1x－0 エンゼルス ●

＜現地時間6月5日 ドジャー・スタジアム＞

ロサンゼルス・ドジャースがフリーウェイ・シリーズ初戦にサヨナラ勝利。先発登板した佐々木朗希投手（24）は7回無失点と好投したが、白星付かなかった。

中5日で登板した佐々木は初回から2番トラウトを鋭く落ちるスプリットで空振り三振に斬ると、続く3番メックラーもスプリット3連投で空振り三振を誘い、三者凡退の好スタート。2回表には渡米後最速の100.6マイル（約161.9キロ）を計測し、2イニング連続の三者凡退に封じた。

3回表、先頭打者マドリガルの鋭いピッチャー返しを佐々木がグラブで弾くも、二塁手ミゲル・ロハスが見事にカバーして二ゴロ。続く9番オホッピーはスライダー攻めで三球三振とし、二死から四球でこの試合最初の走者を背負ったが、1番ネトも遊ゴロに打ち取った。

4回表も四球で走者を出しながら、4番アデルをスプリット、5番ウォルトンは99.1マイル（約159.5キロ）のフォーシームで2者連続の見逃し三振。5回表には一死から7番マドリガルに初安打となる二塁打を浴びたが、後続を断って先制点は与えなかった。

対戦3巡目の6回表は先頭打者ネトに安打を許したものの、2番トラウト、3番メックラーと連続で見逃し三振に仕留めた。二死二塁のピンチでは4番アデルに三遊間へ鋭いゴロを弾き返されたが、三塁手サンティアゴ・エスピナルがダイビングキャッチで抑える好プレー。この回も無失点で切り抜け、味方を拍手で讃えた。

佐々木は7回表にも2三振を奪って三者凡退とし、98球を投げて2被安打、2四球、10奪三振、無失点の快投。打線の援護無く白星こそ付かなかったが、今季成績3勝3敗、防御率4.03となった。

ドジャースはスコアレスのまま9回裏に突入すると、先頭の3番フレディ・フリーマンが昨季チームメイトの右腕カービー・イェーツを捉え、右中間スタンドへ10号ソロ。試合の均衡を破る一発でチームを勝利に導いた。

休養明けで2試合ぶりの出場となった大谷翔平は4打数無安打、2三振という内容で7試合連続安打、19試合連続出塁がそれぞれストップ。今季成績は打率.296、OPS.925となっている。