







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースが、今夏の超大型トレードを成立させることができるのか、球界の注目が集まっている。デトロイト・タイガースのタリク・スクバル投手がトレード市場に出ると見られており、デーブ・ロバーツ監督が過熱する噂に触れた。米メディア『スポーツ・イラストレイテッド』のバレンティナ・マルティネス記者が報じている。



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もしドジャースの先発陣にスクバルが加われば、相手にとって恐ろしいものになる。スクバル、大谷翔平選手、山本由伸投手、ブレイク・スネル投手が並ぶ布陣は、対戦相手にとって大きな脅威だ。











そのスクバルは現在、肘の遊離体を除去する手術から回復中だ。負傷前は43回1/3を投じて防御率2.70を記録しており、今月末までに復帰する可能性がある。



ドジャースには、タイガースへ放出できる若手投手や有望株が複数いる。トレード要員には、現在先発ローテーションに入っているエメ・シーハン投手かジャスティン・ロブレスキー投手、さらにトッププロスペクトの1人が含まれると見られている。



注目が高まるスクバル獲得の噂についてロバーツ監督は「ファンは狂喜乱舞するだろう。だが、我々にはそれを実現できる有望株という資産がある。我々はタイガースとそんな取引ができる数少ないチームの1つだ」と言及した。





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