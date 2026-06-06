







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間3日、アリゾナ・ダイヤモンドバックスと戦い6-5で勝利した。同日終了時点で、同チームとのゲーム差は6.5ゲーム差となっているが、トレード期限での動き次第では一気に詰めてくる可能性もあるかもしれない。米メディア『ファンサイデッド』が報じた。



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今季のドジャースは同戦を含め、対ダイヤモンドバックス戦は4勝1敗と大きく勝ち越している。ただ、勝利した4試合の内3試合は1点差ゲームと、接戦を何とか拾っているという内容になっている。











同メディアは「ダイヤモンドバックスがドジャースを上回ってナリーグ西地区を制すると予想するか、あるいはプレーオフでドジャースを倒すと考えるかと言われれば、答えはノーだ。それでも、大型トレードを1件か2件成立させれば、少なくとも警戒させることはできるはずだ。チームには既に優れた戦力が数多く揃っており、いくつかの弱点を補強できれば、気づかないうちに侮れない脅威へと変貌する可能性がある」と指摘。



続けて、ドジャースに対抗するために獲得を目指すべき選手として、ボストン・レッドソックスのアロルディス・チャップマン投手、テキサス・レンジャーズのネーサン・イオバルディ投手、ボルチモア・オリオールズ所属のテーラー・ウォード外野手、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の4名を挙げている。



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