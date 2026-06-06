エヴァートンは、イングランド人MFヘイデン・ハックニーの獲得に向けてミドルスブラ（イングランド2部）にオファーを提示したという。5日、イギリスメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

現在23歳のハックニーはミドルズブラの下部組織で育ち、2022年7月にトップチームに昇格。2022－23シーズンからスタメンに定着すると、今シーズンはリーグ戦38試合に出場して5ゴール8アシストを記録し、チャンピオンシップの年間最優秀選手に輝いた。

報道によると、エヴァートンはハックニーの獲得に向けてオファーを提示したとのこと。しかし、ミドルスブラが要求する金額と大きな差があったため、拒否されたようだ。なお、トッテナム・ホットスパーやノッティンガム・フォレスト、クリスタル・パレスも同選手に関心を示しているという。

スポーツ専門メディア『The Athletic』によれば、エヴァートンはセネガル代表MFイドリッサ・ゲイェとイングランド人MFティム・イエグロブナムの去就が不透明であり、今夏の移籍市場で中盤の補強を考えているとのこと。サウサンプトンに所属する北アイルランド代表MFシェイ・チャールズも獲得候補と考えているという。

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