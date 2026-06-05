







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは今季、ダルトン・ラッシング捕手が良くも悪くも存在感を放っている。眉をひそめるファンも少なくはないが、同僚のマックス・マンシー内野手は今のままでプレーを続けるべきと考えているようだ。米メディア『ドジャースネイション』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のラッシングは日本時間4日終了時点で、32試合、打率.264、７本塁打、17打点といった数字を残している。その一方で、相手チームのサイン盗みを疑ったり、試合中に相手選手へ暴言を吐いたりといった振る舞いが度々物議を醸している。











同メディアは「マンシーは最近のインタビューでラッシングを擁護し、彼は自分のやり方を何も変える必要はないと考えている」としつつ、「彼はクラブハウスでみんなに受け入れられている。グラウンドに立つと独特のプレースタイルを見せる。それこそが彼を優れた選手たらしめているんだ。だからこそ、僕たちはチームとして何度も言ってきたように、彼には彼らしくいてほしいと思っている。無理に変えたいとは思わない」というマンシーのコメントを紹介。



また、同選手は「彼の場合、グラウンドに出るとまるでフットボール選手のようなメンタリティーになる。少し頭に血が上ることもあるかもしれない。でも結局のところ、それこそが今の彼を形作ってきたものなんだ。それが彼をメジャーまで押し上げたし、今の好スタートにもつながっている」とも述べたという。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】