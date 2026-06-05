5日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース2026』に出演した今江敏晃氏と館山昌平氏が、西武の2回の攻撃について言及した。

西武は中日戦の0－0の2回無死一、三塁で古賀悠斗の右飛で、三塁走者・ネビンが果敢にタッチアップし、ホームを狙うもタッチアウト。結局この回無得点に終わり、西武は0－0の9回に阿部寿樹に適時打を浴びサヨナラ負け。

番組MCの谷繁元信氏が「2回表ノーアウト一塁三塁の場面なんですけど、この浅い飛球でちょっと無理だったんじゃないかな」と今江氏に話を振ると、「ノーアウトだったので、勝負をかけるというより、次のバッターに任せてもよかったのかな。これは本人が決めていったのか、三塁コーチャーの指示で行ったのかわからないですけど」と今江氏。

すかさず谷繁氏は「コーチャーはストップ出したと思うんですけどね」と自身の見解を述べると、今江氏も「そんな気がするんですけど」と同調。今江氏は「ネビン選手が勢いで行ってしまったのか。2つのアウトが非常に大きかったと思います」と振り返った。

館山氏は「反対方向の打球ですし、ピッチャーとしては打ち取った。まさか走ってこないだろうと思っている中で、スタートを切った。セ・パ交流戦で情報があまり入っていなかったのか、数少ないデータの中からボールが逸れると読んでスタートしたのかわからないですけど、ちょっとピッチャーからしたらラッキーでしたよね」と投手目線でネビンの走塁について語った。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2026』