







大谷翔平 最新情報

ロサンゼルス・ドジャースがカイル・タッカー外野手と結んだ2億4000万ドル（約383.5億円）の契約は、ファンでさえ高額すぎると認めざるを得ないものになった。タッカーはフリーエージェント（FA）市場で最高の野手だったが、今季の働きは契約額に見合うものではない。米メディア『ドジャース・ウェイ』のカトリーナ・ステビンス記者が言及した。



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タッカーは58試合を終えた時点で、打率.235、OPS.715、わずか本塁打4にとどまっている。デーブ・ロバーツ監督は、タッカーが最も落ち着ける場所を探るために打順を動かしてきている。











ドジャースは時折、タッカーが不振を脱したような兆しを見ることがある。しかし、大谷翔平選手らが不振を抜け出した一方で、タッカーの状態はすぐに下降してしまうのが現状だ。



ドジャースと契約することは、新たな種類の重圧を受け入れることでもある。タナー・スコット投手でさえ、4年7200万ドル（約115億円）の契約の大きさが、キャリアワーストとなった昨季を通じて重荷になっていたと認めていた。



スコットと同じ状態が心配されるタッカーについて、ステビンス氏は「控えめな性格のタッカーが、ドジャー・スタジアムの強烈なスポットライトの下でどう適応するかについては、当初から懸念があった。新天地の期待に応えるのが難しい契約と昨季の後半戦に続いた不振が重なり、打破するのが難しい精神状態を生み出している可能性がある」と言及した。





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