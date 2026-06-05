プロ野球では、どの球団にも「数年後のレギュラー候補」と呼ばれる若手有望株選手が存在し、大きな期待をかけられている。直近では難しくとも、5年後にはレギュラーへの定着が求められる。そこで今回は、5年後のレギュラー候補と期待されている、中日ドラゴンズの選手を取り上げたい。（今季成績は5月26日時点）［1/6ページ］

石伊雄太

[caption id="attachment_256950" align="aligncenter" width="530"] 中日ドラゴンズの石伊雄太（写真：産経新聞社）[/caption]

・投打：右投右打

・経歴：近大工高専 - 近畿大工学部 - 日本生命

・ドラフト：2024年ドラフト4位

昨季成績：85試合、打率.221、3本塁打、21打点

プロ2年目を迎え、着実な進化を見せている石伊雄太。5年後には中日ドラゴンズの絶対的レギュラーとしてチームを支える役割を期待されている。

近畿大工学部時代にはベストナインを4度獲得するも、ドラフトで指名漏れを経験。その後は社会人野球の日本生命に進み、2024年ドラフト会議で中日から4位指名を受けた。

即戦力としての期待通り、昨季は開幕一軍メンバー入りを果たした石伊。交流戦の時期から出番が増え、85試合に出場した。

プロ2年目の今季は中心選手としての役割を担っており、スタメンマスクが増加。バッティングも昨季を上回る数字を残し、正捕手の座をたぐり寄せつつある。

一方、盗塁阻止率には課題を残しており、5月26日時点で.176という数値にとどまっている。

今後さらなる経験を積み、ステップアップを続けることで、不動のレギュラーに君臨するだろう。

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