今日の運勢 6月6日（土）「12星座占いランキング」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位…!?

2026年6月6日（土）の毎日占い「12星座ランキング」を発表！ ラジオ発のエンタメニュース＆コラム「TOKYO FM＋」では、今日の運勢や今週の運勢、心理テストなどを配信中です。2026年（令和8年）6月6日（土）のあなたの運勢を、東京・池袋占い館セレーネ所属・占い師のムクルさんが占います。「12星座別ランキング＆ワンポイントアドバイス」第1位は天秤座（てんびん座）！ あなたの星座は何位……？ドキドキワクワクすることに意識を向けて1日を過ごすことで、運気がアップする日です。自分の胸に手を当てて、どう感じるかを大切にしていくことで、良い流れがやってきそうですよ。新しいことを始めると良い日です。あなたが、前からやりたいと思っていたことがあれば、今日から行動を起こしてください。ご自身の純粋な意欲や謙虚な気持ちを感じることができそうです。できるだけ遠くに行く旅行の計画を立てましょう。あなたが気になっていた場所があれば、そこに行く準備をしていきましょう。その土地の文化などを調べたりして、旅行気分に浸るのも良いでしょう。好きな人との時間を大切にすると良い日です。今日は、大切な人のお気持ちにできるだけ寄り添い、愛情を示していくことで、おふたりの関係はさらに深まっていくことでしょう。おうち時間を楽しみましょう。映画を観たり、本を読んだり、音楽を聴いたり、ゆったりとご自身の時間を満喫していくことで、運気が上がりそうです。バスタイムを充実させるのも良いでしょう。人が多く集まる場所がラッキープレイスです。今日は、パーティーなどのお誘いがあれば、足を運んでみることで良い流れがやってきそうです。家族サービスをすると運気がアップする日です。ご家族でお出かけをしたり、お家で団欒を楽しんだりすると良いでしょう。ご家族と離れて暮らしている方は、連絡を取り合うだけでも良いですよ。お仕事運や勉強運が高まる日です。集中力がアップするので、物事を効率良く進めることができるでしょう。キャリアアップに繋がるような情報を調べるのにも良い日です。お金の使い方について考えると良い日です。家計簿を見直して、今後節約できそうなところを考えたり、貯蓄について向き合っていくことで、良い流れがやってくるでしょう。あなたが求めている答えは、眠っているときの夢の中にあるかもしれません。あなたが今気になっていることに対してのメッセージを夢の中からもらえるように、寝る前にお祈りをしてみましょう。健康的な生活を意識することで、運気がアップするでしょう。バランスの良い食事や適度な運動、早寝早起きなど、気をつけようと思っていたことがあれば、今日から行動していくと良いでしょう。ご先祖さまに感謝をすると良い日です。お墓参りに行ったり、仏壇の前で手を合わせたりすると運気が上がるでしょう。また、どちらもできそうにない方は、心の中で日頃の感謝を伝えるだけでも良いですよ。あなたが天の愛をはっきりと理解することができるように、スピリチュアルな目覚めをもたらします。あなたが持っている透視能力は、いろいろな形で現れていることでしょう。なんとなくぼんやりとイメージが浮かぶ、夢、実際にある場所が気になる、オーラやエネルギー体がみえる、幻影がみえるなど、どの透視能力もすべてが美しく異なった形で現れます。透視能力を楽しんで、信頼してください。ただ、愛をもって、透視したものを見るという意図をはっきりもってください。あなたが見るものは、愛あるものだけなのです。■監修者プロフィール：ムクル（mukulu）東京・池袋占い館セレーネ所属。SATORI電話占いで月間No.１に輝き、その後殿堂入り占い師に。最強の占い師を決定するテレビ番組『THE 的中王』（中京テレビ）で『的中王2025』に輝く。母方の親戚がクリスチャンということもあり、幼少期から聖書を愛読し、天使の存在を身近に感じながら育つ。「天使の声」をメッセージとして伝えている。Webサイト：https://selene-uranai.com/オンライン占いセレーネ：https://online-uranai.jp/