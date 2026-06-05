バイエルンがフランクフルトに所属するドイツ代表DFナサニエル・ブラウンの獲得に乗り出しているようだ。4日、ドイツメディア『スカイスポーツ』が伝えている。

ブラウンは2003年生まれの現在22歳で左サイドバック（SB）を主戦場とするプレーヤー。ニュルンベルクでプロデビューを飾ると、2024－25シーズンからはフランクフルトでプレーしており、ここまで公式戦通算75試合出場7ゴール13アシストという成績を残している。その活躍がドイツ代表を率いるユリアン・ナーゲルスマン監督の目に留まり、FIFAワールドカップ2026に臨むメンバーにも名を連ねた。

複数のメガクラブからの関心が囁かれ、今夏の注目株の一人となっているブラウンだが、国内屈指の名門バイエルンが獲得に向けた動きを強めている模様。報道によると、ヴァンサン・コンパニ監督も出席した会談を経て、すでに選手本人とは今夏の移籍に関して口頭合意に達したとのこと。提示された契約期間は2031年6月末までの5年間と見られている。

一方、移籍金についてはクラブ間で合意に至っておらず、今後交渉が破断となる可能性も否定はできないという。フランクフルトは移籍金として6000万ユーロ（約112億円）を要求しているのに対し、バイエルンの評価額は5000万ユーロ（約93億円）前後のようだ。

ワールドカップでのパフォーマンスにも注目が集まるブラウンだが、今夏の母国の盟主たるバイエルンに活躍の場を移すことになるのだろうか。