【ファーム】西武・栗山巧、25年目の意地！前進守備を打ち砕く先制2点タイ…

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埼玉西武ライオンズの栗山巧選手は5日、本拠地・CAR3219(カーミニーク)フィールドで行われたファーム交流戦3回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に「4番・DH」で先発出場。先制となる2点適時打を放った。











初回、1死二、三塁の好機で迎えた第1打席。楽天先発の大内誠弥投手が投じた5球目の直球を引っ張り、前進守備を敷く楽天内野陣の間を鋭く抜ける2点右前適時打となった。



球足の速い強い打球が一二塁間を貫き、走者2人が一気に生還。前進守備を逆手に取った一撃で、試合の主導権を引き寄せ、試合は西武が6対3で勝利。



一軍では打率.111で抹消となったが、ファームではここまで9試合の出場で打率.444と絶好調。



今季限りでの現役引退を表明しているプロ25年目のベテランが、ファームで存在感を示した。























【実際のシーン】25年目の意地…栗山巧、前進守備の間を鋭く抜ける2点右前タイムリーで先制！

DAZNベースボールのXより













赤いリストバンドがかっこいい...



前進守備を突破する強い打球

栗山巧が先制タイムリーヒット



⚾️西武×楽天（ファーム）

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【了】