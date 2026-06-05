







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは以前から、デトロイト・タイガース所属のタリック・スクーバル投手の獲得に動くのではと予想されている。今季のトレード期限で動きがあるのか注目される中、米メディア『ドジャースウェイ』は、これに匹敵するトレード噂が浮上していると報じている。



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獲得候補に浮上しているのは、カンザスシティ・ロイヤルズ所属のボビー・ウィットJr.内野手。過去に首位打者（2024）、シルバースラッガー賞（2024-2025）、ゴールドグラブ賞（2024-2025）など数々の実績を残しているスター選手だ。











同メディアは「トレード期限が近づくにつれて憶測がますます活発になっており、当然ながらドジャースがその中心にいる。注目はスクーバルに集まっているが、一部ファンはウィットJr.の獲得に動くべきだと主張している。もし実現すれば、そのトレードはスクーバル獲得以上に、球界に大きな衝撃を与えることになるだろう」と言及。



実現する可能性は現段階では低いとしつつも、「その適合性はまさに理想的だ。ムーキー・ベッツ内野手は深刻な不振に陥っており、長打力も失われている。彼を二塁、あるいは外野へコンバートすることで、負担が軽減され本調子を取り戻せるかもしれない。さらに、ウィットJr.はチームに欠けているスピードという要素をもたらす。チームは今季盗塁数が26個の一方、彼は一人で19盗塁を記録している」と獲得メリットは相当なものだとしている。



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