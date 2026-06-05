FIFA（国際サッカー連盟）は2日、FIFAワールドカップ2026に出場する全48カ国の代表チームのメンバーが確定したことを発表した。その中で、今回は各国代表チームの“国内組”および“海外組”の割合を紹介する。

日本代表は5月15日、FIFAワールドカップ2026を戦うメンバーの26名を発表した。ほとんどの選手が普段はヨーロッパのクラブでプレーしており、Jリーグのクラブに所属する選手は26名中3名のみ、GK早川友基（鹿島アントラーズ）、GK大迫敬介（サンフレッチェ広島）、DF長友佑都（FC東京）がメンバー入りを果たした。

ちなみに、イタリア、イングランド、スペイン、ドイツ、フランスの1部リーグは“欧州5大リーグ”と括られるが、日本代表の選手たちのうち、この“欧州5大リーグ”に身を置く選手たちは12名を数える。MF中村敬斗が所属するスタッド・ランスは、2025－26シーズンをリーグ・ドゥ（フランス2部リーグ）で戦っていたため、「イタリア、イングランド、スペイン、ドイツ、フランスの“各リーグ”でプレーする選手」との括りに変えると、13名となる。

このような傾向は、FIFAワールドカップ2026に出場する各国の代表チームにもあてはまる。FIFAの発表によると、今大会は計1248名の選手が登録されたが、うち200名の選手がイングランドの各リーグでプレーする選手たちだという。次いで多いのがドイツの各リーグの109名。フランスとスペインの各リーグ（86名）、イタリアの各リーグ（71名）が続き、“欧州5大リーグ”、もしくはその国々でプレーする選手たちの割合の高さを示している。

FIFAワールドカップ2026に出場する選手たちの数多くがヨーロッパの5カ国に集まっているが、各国代表チーム別に所属クラブを見て行くと、当たり前だが全チームが同じような傾向というわけではない。たとえば、カタール代表とサウジアラビア代表は、最終登録メンバー26名のうち、実に25名が国内組の選手たちだ。カタール代表ではDFホマム・アフメドがラ・リーガ2部のクルトゥラル・レオネサで、サウジアラビア代表ではDFサウード・アブドゥルハミドがRCランスでプレーしており、それぞれのチームにおける唯一の“海外組”となっている。

ちなみに、先のヨーロッパ5カ国（イタリア、イングランド、スペイン、ドイツ、フランス）に次いで、FIFAワールドカップ2026に出場する選手たちを輩出した国はサウジアラビアとなっている。今大会に参加する選手たちのうち、サウジアラビアの各リーグでプレーする選手たちの数は49名。うち、25名はサウジアラビア代表の選手たちということになるが、近年はサウジ・プロフェッショナルリーグ（同国1部リーグ）の大型移籍が話題に挙がることも多く、24名の選手はサウジアラビアのクラブに所属した状態で今大会を迎える。

対照的に、“国内組”が一切存在しないチームも存在する。FIFAの発表によると、カーボベルデ代表、コンゴ民主共和国代表、コートジボワール代表、キュラソー代表、セネガル代表、そしてウルグアイ代表の6チームは、全員が海外組となったようだ。

数字の面でもさまざまなトピックがある今大会。注目の開幕戦は現地時間11日（日本時間では12日の早朝4時キックオフ）に行われるメキシコ代表vs南アフリカ代表となっている。