栃木シティは5日、同クラブに所属する元スウェーデン代表MFダヴィド・モーベルグについて、契約満了に伴い今シーズン限りでチームを離れることを発表した。

モーベルグは1994年3月20日生まれの現在32歳。母国のIFKヨーテボリでプロキャリアをスタートさせると、その後はサンダーランド、ノアシェラン、スパルタ・プラハなど欧州各国のクラブを渡り歩き、母国のノルシェーピンでプレーしていた2017年1月にはスウェーデン代表デビューも飾った。2022年には浦和レッズへ完全移籍加入し、同シーズンのAFCチャンピオンズリーグ（現：AFCチャンピオンズリーグエリート）の決勝進出にも貢献。翌年4月〜5月に行われた決勝のピッチにその姿はなかったが、大会通算で7試合出場5得点を記録し、浦和の5シーズンぶり3度目となるACL制覇に一役買っていた。

浦和では公式戦通算46試合に出場して13ゴールを挙げ、2023年7月にはアリス・テッサロニキへ期限付き移籍。翌年7月には浦和との契約を解除し、ノルシェーピンに復帰したが、今年1月には栃木Cへの完全移籍加入が電撃発表され、再来日を果たしていた。

栃木Cでは背番号「19」を着用し、明治安田J2・J3リーグの地域リーグラウンドでは、先発・途中出場を合わせて11試合に出場。5月30日に行われたプレーオフラウンドのジュビロ磐田戦では、栃木C加入後初ゴールを挙げていた。6日に控えた同ラウンドのレイラック滋賀FC戦が、モーベルグの栃木Cでのラストゲームとなる。

わずか半年間の在籍で栃木Cを離れることが決まったモーベルグは、栃木Cを通して、次のようにコメントを発表している。

「人生には短くても特別な瞬間があります。私にとって、この時間はまさにそんな瞬間でした。栃木シティの皆さん、そして私と家族を温かく迎え入れ、まるで故郷のように感じさせてくれた佐野市の皆さんに心から感謝しています。また、難しい決断を理解し、尊重してくださった社長と監督にも感謝しています」

「私の日本、そして日本の皆さんへの愛情はこれからも変わりません。クラブとファン・サポーターの皆さんの今後のさらなる成功を心より願っています。愛を込めて」

【ハイライト動画】モーベルグ、栃木C加入後初ゴールは“超ロングシュート”