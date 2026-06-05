国際サッカー連盟（FIFA）は5日、FIFAワールドカップ2026の開会式にシャキーラとバーナ・ボーイが登場することを発表した。

アメリカ、メキシコ、カナダの3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026は現地時間11日に開幕。メキシコ・シティの『エスタディオ・アステカ』で開催されるメキシコ代表vs南アフリカ代表の開幕戦に先立ち行われる開会式に、大会公式テーマソング「Dai Dai」を歌うコロンビア出身の世界的歌姫シャキーラと、ナイジェリア出身のアーティストであるバーナ・ボーイが登場することとなった。

開幕戦キックオフの90分前に始まる開会式にて、2人は「Dai Dai」を初披露することに。FIFAは「待望のパフォーマンスはサッカー、音楽、文化を祝う世界中のファンを結集させ、忘れられない大会開幕を飾る舞台となるだろう」と発表している。

また、シャキーラとバーナ・ボーイの他にも、アレハンドロ・フェルナンデス、ベリンダ、ダニー・オーシャン、J・バルヴィン、リラ・ダウンズ、ロス・アンへレス・アスーレス、マナ、タイラといった世界の音楽界で注目を集めるアーティストも登場予定。FIFAワールドカップ2026公式アルバムのサウンドを鮮やかに再現する予定だ。

メキシコは開幕戦の開催国として、アメリカ、カナダで開催される三部作のオープニングセレモニーの幕開けを飾る。今後数日間でさらに多くの出演者が発表される見通しだ。