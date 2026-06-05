巨人・ティマ、笑顔がすべてを語る！俊足でもぎ取った待望の一軍初安打

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読売ジャイアンツのフリアン・ティマ選手は4日、本拠地・東京ドームで行われたセ・パ交流戦3回戦のオリックス・バファローズ戦に「7番・一塁」で先発出場。一軍初安打となる内野安打を記録した。











5回、無死走者なしで迎えた第2打席。オリックス先発アンダーソン・エスピノーザ投手が投じた3球目のツーシームを引っ張り、打球は三遊間へ。



遊撃手の紅林弘太郎が追いつき一塁に送球したものの、ティマ選手の俊足が勝り遊安打となった。



オリックス・岸田護監督がリクエストを申請したが判定は変わらず、プロ初安打が正式に認められた。



ティマ選手は照れくさそうに笑みを浮かべ、チームメートも一緒に喜びを分かち合った。



試合は巨人が2対1で勝利。ティマ選手の初安打が生まれた記念すべき一戦で、チームも勝利を収めた。























【実際のシーン】思わず笑顔…巨人・ティマ、三遊間への俊足内野安打でプロ初安打を刻む！



DAZNベースボールの公式Xより





その時が来た



㊗️一軍で初ヒット㊗️

ティマ 全力疾走からの笑顔



※岸田監督リクエストも判定そのまま



⚾️巨人×オリックス

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【了】