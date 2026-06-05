FIFAワールドカップ2026の開幕に向け、メキシコ・モンテレイで着々と準備を進める日本代表に、頼れる戦力がフル合流した。MF鈴木唯人（フライブルク／ドイツ）のことである。

鈴木については、所属するフライブルクの一員として出場した5月3日のブンデスリーガ第32節ヴォルフスブルク戦で、78分に相手選手と接触し、右肩付近を負傷。翌4日には、フライブルクを通して、右鎖骨骨折と診断されたことが明かされていた。このケガの影響により、同20日に行われたヨーロッパリーグ（EL）決勝のアストン・ヴィラ戦も欠場。2025－26シーズンの公式戦ラスト4試合のピッチに立つことはできなかった。

だが、同15日、日本代表を率いる森保一監督が読み上げたFIFAワールドカップ2026を戦う日本代表のメンバーリストには、鈴木の名前があった。大会前にケガからの復帰が見込めるという意味での招集で、鈴木自身も、日本代表に合流を果たした25日のトレーニング後には、「何不自由なく生活できていますし、やっている中でも気にしていないですし、痛みも全然ないです。僕自身は、今からでも（ピッチの）中に入ってできる感覚はあります」と、順調に回復していることをアピールしていた。

そして、6月に入ると鈴木は日本代表のトレーニングにフル合流した。現地時間4日に行われたトレーニングの後には、「体も動くんで、いい感じです」と快調をアピール。FIFAワールドカップ2026直前のケガということで、心配の声も少なくはなかったが、自身は「すぐ治るとは言われていたので」と、焦りすぎることなく日々を過ごしていたと明かす。

日本代表にとって、FIFAワールドカップ2026の初陣となるオランダ代表戦は10日後に迫っているが、「時間はあるので、焦らずにやっていきたい」と鈴木。離脱期間が長期に及ばなかったこともあり、「フィジカル的には100％だと思います」と、コンディション面の心配はないと主張する。「（全体練習の）中に入ってからわかるボールの感覚や、試合の流れなどもあるとは思いますが、そうしたものは1週間もすれば問題はない」としており、ここから“W杯モード”へ一気にギアを上げていく構えだ。

「チームのやり方はある程度わかってはいますし、関係性やコンビネーションの面はさらに合わせる必要がありますが、あとはもうほとんど自分のコンディション次第。焦らずにあげていければいいかなと思います」

今大会の日本代表メンバーを見ると、ケガ人が続出したこともあり、「3－4－2－1」の2シャドーを本職とする選手が若干手薄になっている。鈴木自身は「僕のようなタイプは（シャドーには）いない。それはこの前の試合（31日のアイスランド代表戦）を見ても思った」と口にしており、自身が担うべき役割の重要さも理解している。「もちろん、スタートから出る、途中から出る、状況によっていろいろあるとは思いますけど、推進力のところや突っかけるところはある程度イメージはできています」と、自身初の大舞台でも、自らの武器を示す準備を進めていく。