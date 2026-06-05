巨人・浅野翔吾、完璧弾を左翼スタンドへ　5試合で打率.556、2本塁打　【…

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読売ジャイアンツの浅野翔吾選手は4日、敵地・ちゅ〜るスタジアム清水で行われたファーム・リーグ中地区11回戦のハヤテベンチャーズ静岡戦に「6番・中堅」で先発出場。今季ファーム第3号となる豪快なソロホームランを放った。













7回、 1死走者なしで迎えた第4打席。ハヤテ5番手の佐藤投手が投じた4球目の直球を完璧に捉えて、左翼スタンドに叩き込んだ。



打球は高々と舞い上がり、スタンドへ一直線。カウント2-1からの一振りに、一軍復帰へ向けた強い意志が込められていた。



試合は巨人が9対5で勝利。浅野選手はこの日4打席に立ち、安打1本に四球1つと出塁を重ねながら、最後はひと振りでスタンドに届けてみせた。



これで二軍戦では降格後5試合に出場して全試合で安打を放ち、18打数10安打で打率.556、2本塁打、4打点と絶好調。



二軍での結果を積み重ねる21歳、その一振りは確かな存在感を放っている。























【実際のシーン】一振りで黙らせた…浅野翔吾、豪快なフルスイングで左翼スタンドへファーム3号！



DAZNベースボールの公式Xより





アーチストの弾道



浅野翔吾 3号ホームラン

＜ファーム合流後5試合の成績＞

17打数10安打2本4打点

※6/4の第4打席まで



⚾️ハヤテ×巨人（ファーム）

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【了】