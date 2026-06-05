日本サッカー協会（JFA）は5日、同日に日本代表の公式LINEスタンプ最新版を発売することを公式サイト上で発表した。

JFAの公式サイトは「日本サッカー協会（JFA）は6月5日（金）、コミュニケーションアプリ『LINE』でお使いいただける『サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.』の販売を開始します」と発表した。同スタンプは2025年11月から2026年3月の代表戦に出場した選手の中から出場時間上位32名をピックアップしたもので、スタンプは全32種類となる。JFAは「試合の高揚感そのままに、日常のさまざまなシーンでもお使いいただけるラインナップとなっています。これからSAMURAI BLUEが挑む世界との闘いに向けて、ぜひスタンプでも応援をお楽しみください」としている。

■サッカー日本代表公式スタンプ2026 ver.

発売日：6月5日(金)

価格：250円（税込）

種類：1セット32点（LINEクリエイターズスタンプ）

備考：選出メンバーは、2025年11月～2026年3月の代表戦における出場時間上位32名です。

販売ページリンク：日本サッカー協会公式サイトを参照

購入方法：「LINE」アプリ内の「スタンプショップ」、または「LINE STORE」から購入