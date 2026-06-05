千葉ロッテマリーンズは、6月9日の中日戦(ZOZOマリンスタジアム 18時00分試合開始)において、俳優の恒松祐里さんが来場することを発表した。

当日は、映画「スター・ウォーズ」をテーマとするイベントデー「STAR WARS NIGHT」が開催。

恒松さんは試合前にセレモニアルピッチを行い、球場を盛り上げる。

恒松祐里さんは、「初めての始球式。まさか大好きなスター・ウォーズをテーマにしたイベントの日に呼んでいただけるなんて、大変光栄です。初めての事で緊張しているのですが、当日はフォースの力を信じて思いを込めて投球できたらと思います！ライトセーバーの持ち込みも可能とのことで、観客の皆さんの装いを見るのも楽しみです。銀河一の熱い戦いを皆さんと楽しみたいです。よろしくお願いします！」と意気込みを語った。

＜恒松祐里さん プロフィール＞

1998年10月9日生まれ、東京都出身。

2005年に俳優デビューし、その後NHK連続テレビ小説「おかえりモネ」やDisney+「ガンニバル」シーズン2、TX「ひと夏の共犯者」、NHK「テミスの不確かな法廷」など話題作に多数出演。

WOWOW連続ドラマW-30「ALIUS -特定事象捜査ファイル-」、7月期TX「ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-」の放送が控える。

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