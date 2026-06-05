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埼玉西武ライオンズの源田壮亮選手は4日、敵地・阪神甲子園球場で行われたセ・パ交流戦2回戦の阪神タイガース戦に「8番・遊撃」で先発出場。自慢の守備力でチームを救うファインプレーを魅せた。











8回、2死走者なしで打席に立石正広選手を迎えた場面。西武2番手の篠原響投手が投じた直球を鋭く捉えて、三遊間に打球が飛んだ。



源田選手は素早い反応でダイビングキャッチ。低い体勢のままノーバウンドで一塁へ矢のような送球を放ち、アウトにした。



飛びついてそのまま即座にスローイングへ移行する一連の動作は、まさに名手の証明だった。



試合は西武が4対2で勝利。源田選手の守備が終盤の阪神の反撃の芽を摘み、チームの交流戦2連勝に貢献した。























【実際のシーン】この体勢からどうやって…源田壮亮、飛びついてそのままノーバン送球！

DAZNベースボールのXより













翔んだ😯



この体勢からすぐにスローイングへ

源田壮亮 ダイビングキャッチ＆ノーバン送球



⚾️阪神×西武

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【了】