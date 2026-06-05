DeNA・三森大貴、忍者スライディングで判定覆しサヨナラ生還！神走塁でチ…

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横浜DeNAベイスターズの三森大貴選手は4日、本拠地・横浜スタジアムで行われたセ・パ交流戦3回戦の東北楽天ゴールデンイーグルス戦に代走として出場。タッチをかいくぐる神走塁でサヨナラ勝ちをもぎ取った。











9回、先頭打者として四球を選んだ度会隆輝選手の代走で一塁ベースに立った。次打者・勝又温史選手の初球にすかさず二盗に成功。



その後、2死一、二塁となり、打席には代打の神里和毅選手。楽天6番手の西垣雅矢投手が投じた4球目のフォークが暴投となり、二塁走者の三森選手が一気に本塁へ突入。



一旦はアウトが宣告されたが、DeNAがリクエストを申請。リプレー検証の結果、判定が覆りサヨナラ生還が認められた。



ベースカバーに入った西垣投手のタッチに対し、左手を引きながら右手でホームベースをタッチする絶妙なスライディングが明暗を分けた。



試合はDeNAが8対7でサヨナラ勝ち。7点を追う8回に一挙7得点で同点に追いついての劇的な幕切れとなった。



三森選手はスタメンを外れながらも、代走1本でチームに勝利をもたらした。























【実際のシーン】左手を引いて右手で触れる…三森大貴、神走塁の全貌はこちら

DAZNベースボールの公式Xより













神走塁の全貌はこちら



三森大貴の足でもぎ取ったサヨナラ

忍者の如くタッチを掻い潜る



⚾️DeNA×楽天

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【了】