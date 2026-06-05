







埼玉西武ライオンズのブルペンを支える甲斐野央投手が、今季も勝負どころで存在感を示している。ここまで22試合で14ホールドをマークする一方、シーズン序盤は思うようにボールを操れず、これまで経験したことのない難しさとも向き合っていた。試行錯誤を重ねながら状態を上げてきた最速160キロ右腕が、首位を走るチームの変化と優勝への思いを語った。（取材・文：灰原万由）





プロフィール：甲斐野央

兵庫県出身。高校時代は地元の強豪・東洋大姫路高でプレーし、卒業後に東洋大に進学。2018年ドラフト1位で福岡ソフトバンクホークスに入団すると、プロ1年目から65試合に登板する活躍を見せた。2024年1月には埼玉西武ライオンズに移籍し、リリーフの一角として活躍している。



「初めての経験で困っていた」手探りのスタートだった今季

[caption id="attachment_267817" align="alignnone" width="1200"] 埼玉西武ライオンズの甲斐野央【写真：産経新聞社】[/caption]











西武・甲斐野央投手が、勝負どころで腕を振り続けている。今季はここまで22試合に登板し、14ホールドをマーク。上位打線や中軸を相手にする場面で起用されることも多く、ブルペンの一角としてチームを支えている。



今季は、手探りのスタートだった。甲斐野は「開幕してから状態が良くないというか、自分の思うようにボールが操れていなくて」と、シーズン序盤に抱えていた違和感を明かした。



春先から思うようにいかない感覚はこれまでになく、「シーズン初めにこういうことが起こるのはこれまでなくて。初めての経験で困っていたところではあった」。それでも、練習の中で考えながら修正を重ね、状態は少しずつ「いい方向に進めていけている」と前を向く。



日々の練習で、判断材料の一つになっているのがデータだ。感覚だけでは見えにくい課題や方向性について、「自分に必要な球種、必要な要素、取り組み方がデータに出てしまうので。僕としてはありがたくて、必要なことに集中してフォーカスできる」と前向きに捉えている。課題が可視化されることで、練習で向き合うべきものも明確になる。



チーム内にも、データを扱う環境は整っている。甲斐野自身、投げる側だけで完結させるのではなく、「ライオンズにはアナリストだったり、データのプロがいる」と専門的な視点を取り入れながら投球をつくる意識を持つ。



「僕らは体を動かしたり、ボールを操るんですけど、データをもとにした考え方っていうのはプロがいるので、しっかり聞いて、自分の中に取り入れています」。投手のレベルが年々上がる中で、感覚に客観的な視点を重ねる姿勢が、投球の精度を高める土台になっている。



今季は、序盤から自己最速の160キロも計測した。数字だけを見れば、球界でも屈指の球威を誇る。ただ、甲斐野が見ているのは、球速表示の先にある投球の完成度だ。



「スピードは出たら出るだけ、もちろんバッターの対応の仕方は難しくなる」。同時に、プロの打者を抑えるには「コントロール、コマンドや変化球の質も大事になってくる」。打者ごとの傾向まで頭に入れ、160キロをどう勝負につなげるか。速さを生かすための精度を、右腕は追い求めている。



球速だけでなく、投球全体の質を高めようとする意識は、今季の目標にも表れている。昨季は47試合に登板し、前半戦には16試合連続ホールドポイントの球団新記録を樹立。後半戦も20試合で防御率0.93と安定感を示したが、今季へ向けて見ていたのは、単に登板数や防御率を並べることだけではなかった。



「去年よりは何においての数字も良くしたい。特に奪三振率だったり、K-BB％、フォアボールを少なくしたりとか、そういったピッチャーとしての指標を良くしたい」。勝ちパターンとして残した実績を土台に、右腕はより細かな指標にも目を向けている。



移籍3年目を迎えた今季、甲斐野はチーム全体のある変化も感じていた。







「去年とは確実に違う」甲斐野が感じるチームの変化

[caption id="attachment_267849" align="alignnone" width="1200"] 取材に応じる西武・甲斐野央【写真：編集部】[/caption]











近年は悔しいシーズンが続いたが、現在は勝率約6割でパ・リーグの首位に立つ。右腕は早くも「去年とは確実に違う現象が起きている」と実感。勝利へ向かう空気がチーム全体に広がり、「すごいみんな生き生きしているというか」と明るさも感じている。



チームに新しい力が加わっていることも、空気を変える要素になっている。「桑原さんなど、今年から新加入した選手がものすごい力を発揮してくださっている」。桑原は途中離脱するも、交流戦から一軍に復帰。小島大河らを含め、新加入選手がそれぞれの持ち味を出すことで、チームには新たな活気が生まれている。



特定の選手だけに頼らない勝ち方も、今年の強さだ。「日替わりヒーローじゃないですけど、今日はこの人の日、この日は違う人の日みたいなのが続いている」。投手として心強いのは守備力でもあり、「ライオンズの守備はほんとにすごいなと、投げてて頼もしすぎますね」と、打球をアウトに変えてくれる野手陣の存在は、ブルペンで腕を振る右腕にとって大きな支えになっている。



だからこそ、自分も流れを止めるわけにはいかない。今季は昨季を上回る50試合以上の登板を見据え、重視しているのは救援失敗をできるだけ少なくすることだ。



「リードしている場面で点数を返されたり、同点にされたりするケースを少なくできるピッチャーになりたい。というか、ならなきゃいけない」。中継ぎの仕事を理解しているからこそ、任された場面でリードを守り、勝利へつなぐことにこだわる。



甲斐野の思いは、チーム全体が向かうベクトルと重なっている。「優勝したいです」と迷いなく口にし、「みんなで優勝して、ビールかけしたいですね。やっぱり」と歓喜の瞬間を思い描く。任された場面でリードを守り、勝利をつなぐ。一つ一つの仕事を積み重ねながら、背番号34がライオンズを頂点へ近づけていく。



（取材・文：灰原万由）























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DAZNベースボールのXより













佐藤太陽、ナイススクープ



打力が売りの2年目が守備でもアピール

甲斐野央も好フィールディング



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