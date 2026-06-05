







大谷翔平 最新情報

大谷翔平選手が所属するロサンゼルス・ドジャースは日本時間5月30日、サンティアゴ・エスピナル内野手の再昇格に伴い、キム・ヘソン内野手がマイナー降格となった。次にいつチャンスが巡ってくるかは不透明だが、マイナー側は鍛え直しに意欲的なようだ。米メディア『ドジャースビート』が報じた。



毎日MLB観るならSPOTV NOW！

年間プランで［PR］



今季のキムは開幕直前のタイミングでマイナーへ降格するも、ムーキー・ベッツ内野手の故障離脱により早々にメジャー再昇格を果たした。ただ、再昇格直後は好調だったが徐々に失速し、降格前時点では43試合、打率.259、1本塁打、11打点といった数字にとどまっていた。











同メディアによると、3Aのスコット・ヘネシー監督は今後のキムについて、「基本的には毎日プレーさせるつもりだ。2週間に1日程度は休養日を設けるが、二塁、遊撃、三塁、場合によっては中堅も守らせる予定だし、打撃フォームの改善にも取り組んでもらう」と説明。



また、キムは降格前にデーブ・ロバーツ監督から「足が使えていなくなっていた」と指摘されているが、ヘネシー監督も「スイングの中で、少し足が使えなくなっていたのかもしれないね。彼はしっかり地面を使って打つタイプだから。おそらく球団もそこを見ていたんじゃないかな」と同意見を述べつつ、「彼がここにいる間、私たちもそこに取り組んでいくつもりだよ」と課題克服に取り組むことを明言したという。





【関連記事】













この記事が面白いと思ったら…？

Googleの新機能を利用して「ベースボールチャンネル」を優先表示しよう！

最新の野球情報をいち早くチェックしたい方は下記リンクから↓

【了】