日本代表は4日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ2日目の練習を行った。
31日のキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で実戦復帰を果たした遠藤航は、連日の別メニュー調整となった。山本昌邦ナショナルチームダイレクターは遠藤について「別メニュー調整中です。回復途中でリバウンドもある。それの調整をしている」と説明。オランダ代表との初戦に照準を合わせ、調整を続けていくと見られる。
日本代表は4日、FIFAワールドカップ2026に向けたキリンチャレンジキャンプ2日目の練習を行った。
31日のキリンチャレンジカップ2026 アイスランド代表戦で実戦復帰を果たした遠藤航は、連日の別メニュー調整となった。山本昌邦ナショナルチームダイレクターは遠藤について「別メニュー調整中です。回復途中でリバウンドもある。それの調整をしている」と説明。オランダ代表との初戦に照準を合わせ、調整を続けていくと見られる。
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