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2026.06.05 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
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OUT
7番 平川 蓮 空振り三振 3アウト
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OUT
6番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1塁
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OUT
5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト
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OUT
4番 坂倉 将吾 ライトフライ 1アウト
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OUT
7番 若月 健矢 ショートゴロ 3アウト
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OUT
6番 杉本 裕太郎 ライトフライ 2アウト
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OUT
5番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 1アウト
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OUT
3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト
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OUT
2番 勝田 成 ピッチャーゴロ 2アウト
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OUT
1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト
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OUT
4番 太田 椋 空振り三振 3アウト
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OUT
3番 西川 龍馬 セカンドフライ 2アウト
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OUT
2番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト
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OUT
オ1-0広
1番 中川 圭太 左中間ホームラン オリックス得点！ オ 1-0 広
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