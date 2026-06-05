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2026.06.05 18:00 MAZDA Zoom-Zoom スタジアム広島
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 H E
オリックス 1 0 0 1 1 0
広島 0 0 0 0 0

  • OUT

    7番 平川 蓮 空振り三振 3アウト

  • OUT

    6番 持丸 泰輝 フォアボール ランナー：1塁

  • OUT

    5番 Ｓ・ファビアン センターフライ 2アウト

  • OUT

    4番 坂倉 将吾 ライトフライ 1アウト

  • OUT

    7番 若月 健矢 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    6番 杉本 裕太郎 ライトフライ 2アウト

  • OUT

    5番 紅林 弘太郎 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    3番 小園 海斗 ショートゴロ 3アウト

  • OUT

    2番 勝田 成 ピッチャーゴロ 2アウト

  • OUT

    1番 名原 典彦 セカンドゴロ 1アウト

  • OUT

    4番 太田 椋 空振り三振 3アウト

  • OUT

    3番 西川 龍馬 セカンドフライ 2アウト

  • OUT

    2番 宗 佑磨 ショートゴロ 1アウト

  • OUT

    オ1-0広

    1番 中川 圭太 左中間ホームラン オリックス得点！ オ 1-0 広

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